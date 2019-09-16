مدبولي يستعرض موقف تمويل مشروعات السكة الحديد والأنفاق والنقل

كتب- محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل؛ لمتابعة التقدم المُحرز في تمويل وتنفيذ المشروعات في قطاع النقل، سواء المُدرجة أو المُخطط لها.

وذكر بيان لمجلس الوزراء في بيان اليوم، أن الاجتماع استعرض مشروعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر منها المشروعات التي تم إنهاء إجراءاتها المالية وجار تنفيذها، وتتضمن تطوير أنظمة الإشارات على خط القاهرة/ الإسكندرية، بطول 208 كم، وخط بني سويف / أسيوط، بطول 250 كم، وخط أسيوط / نجع حمادي، بطول 181، إضافة إلى تجديد خط السكة بطول 297.4 كم من القاهرة إلى أسوان، إلى جانب توريد عدد 100 جرار وإعادة تأهيل عدد 81 جراراً من شركة جنرال إلكتريك، وتوريد عدد 6 قطارات شاملة الصيانة وقطع الغيار، وشراء عدد 100 قاطرة جديدة.

ولفت البيان إلى تطوير أنظمة الإشارات بخطي القاهرة /إمبابة/ الجيزة/برطس، بطول 29.5 كم، وقليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق، بطول 49.5كم، إلى جانب شراء 1300 عربة قطار من شركة ترانس ماش الروسية، و100 قاطرة جديدة من شركة جنرال إليكتريك، وإعادة تأهيل عدد 81 قاطرة جنرال إليكتريك. أما المشروعات التي تمت دراستها وجار التفاوض على تمويلها، فتضمنت إنشاء خطٍ يربط الشبكة الحالية بالميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بمدينة 6 أكتوبر بطول 60 كم، فضلاً عن توريد 50 جرارا وتحديث 50 جرارا وعمرة لـ41 جرارا والدعم الفني لعدد 141 جراراً.

كما شهد الاجتماع استعراض مشروعات الهيئة القومية للأنفاق، ومنها المشروعات التي تم الانتهاء من إجراءاتها المالية وجار تنفيذها، وتتضمن إعادة تاهيل عدد 22 وحدة كهربائية بالخط الاول لمترو الأنفاق، وتنفيذ ازدواج السكة بين محطتي المرج والمرج الجديدة بطول 1.36 كم.

وتطرق الاجتماع إلى استكمال المرحلة الأولى من الخط الثالث، بطول 4.3 كم، والمرحلة الثانية من الخط الثالث بطول 7.7 كم، والمرحلة الثالثة من الخط الثالث بطول 17.7 كم، إلى جانب تصنيع وتوريد 64 قطارا للمرحلتين الثالثة والرابعة.

وتضمنت المشروعات، إعادة تأهيل الخط الأول لمترو الأنفاق من خلال تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزى وأعمال السكة والأعمال الكهروميكانيكية وأعمال القوى الكهربية، إلى جانب تنفيذ مشروع القطار المكهرب (موقف العاشر /العاصمة الإدارية ) بطول 19 كم.

أما المشروعات التي تمت دراستها وجار التفاوض على تمويلها، فتتضمن إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، وتطوير خط سكة حديد أبوقير وتحويله إلى مترو كهربائي.

كما استعرض الاجتماع مشروعات الهيئة في قطاعات النقل البحري والبري والنهري، ومنها المشروعات التي تم نهو إجراءاتها وجار تنفيذها، وتضمنت دراسة الأثر البيئى لاستكمال أعمال البنية التحتية لمشروع إنشاء محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط.

كما ناقش الاجتماع إنشاء المرحلة الأولى من طريق النفق / طابا بطول217 كم، من إجمالى 278 كم، وإنشاء ميناء جاف بمدينة 6 أكتوبر بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير المجرى الملاحى النهرى القاهرة/ الأسكندرية (الرياح التوفيقى – ترعة النوبارية).

كما جرى عرض المشروعات التي تمت دراستها وجارٍ نهو إجراءاتها التمويلية، مثل استكمال طريق النفق/ شرم الشيخ بطول 105كم، والمشروعات التي تمت دراستها وجارٍ التفاوض على تمويلها، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، ومنها إنشاء طريق صدر حيطان/ رأس سدر بطول 70كم، وإنشاء طريق العريش /بئر لحفن بطول 60كم وعرض 24م.