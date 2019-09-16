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إسماعيل نصرالدين يقترح تدريس مادة عن خطورة "السوشيال ميديا" على المجتمع

06:09 م الإثنين 16 سبتمبر 2019
إسماعيل نصرالدين يقترح تدريس مادة عن خطورة "السوشيال ميديا" على المجتمع

إسماعيل نصر الدين

كتب- أحمد علي:

اقترح إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، تدريس مادة تحت عنوان "السوشيال ميديا وخطورتها على المجتمع"، بداية من المرحلة التعليمية الإعدادية، وحتى التخرج سواء من الكليات أو الدبلومات الفنية على أن تبحث الوزارة إن كانت مادة رسوب ونجاح وتضاف درجاتها للمجموع من عدمه.

وأوضح نصر الدين، في بيان اليوم، أن "التعلم هو الوسيلة الوحيدة للبناء والتنمية والتقدم، ولهذا لابد أن يواكب النظام التعليمي في مصر مجريات ومتغيرات الأمور في مختلف بلدان العالم، ولا تقتصر المناهج على المتوارث منذ عشرات السنين".

وأشار نصر الدين، إلى أن "السوشيال ميديا أصبحت سلاحا خطيرا تستغله بعض الدول والجماعات في تنفيذ مخططات خطيرة والحروب الآن إلكترونية، من خلال شاشات التليفون المحمول في أيدي كل الشباب".

ولفت إلى أنه "لابد من توعية الشباب والمواطنين بشكل عام بأهمية ما يقومون بنشره عبر صفحاتهم وعدم تصديق كل ما يقال أو يرونه ويسمعونه".

وقال إنه لابد من توعية المجتمع لمواجهة الشائعات ولا يوجد أفضل من التعليم لتحقيق الهدف المنشود.

إسماعيل نصر الدين مجلس النواب السوشيال ميديا المرحلة التعليمية الإعدادية

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