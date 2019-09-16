حدث ليلًا| تفاصيل "وثيقة تأمين المطلقة".. ونتائج الانتخابات التونسية

(مصراوي):

شهدت ليلة أمس الأحد، والساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عددًا من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، نسعترض بعضها في التقرير التالي:

- أديب: "مصر تشهد نهضة شاملة والدولة مبتصرفش على العاصمة الإدارية"

شن الإعلامي عمرو أديب، هجومًا حادًا على المقاول محمد على، صاحب الفيديوهات المسيئة للدولة، موضحًا أن مشكلته مع مكبرات الصوت، حيث يوجد 5 قنوات و20 موقعًا إلكترونى ينقلون كلامه.

- أديب: الضربات الاستباقية تؤكد نجاح وقوة الداخلية

علق الإعلامي عمرو أديب، على إعلان وزارة الداخلية تصفية بؤرة إرهابية في منطقة جلبانة بمحافظة شمال سيناء، معربًا عن سعادته البالغة وتقديره للضربات الاستباقية التي تنفذها الشرطة المصرية ووزارة الداخلية بشكل عام.

- الرقابة المالية: وثيقة المطلقة تصرف فور الطلاق دون الانتظار لحكم قضائي

قال المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مشروع قانون التأمين الجديد والذي سيعرض اليوم الاثنين على مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية لمناقشته تمهيدًا لإصداره يتضمن وثيقة إجبارية تتيح صرف مبلغ مالي للمطلقة بعد الطلاق مباشرة دون انتظار صدور أحكام قضائية بالنفقة.

- أديب: القصور الرئاسية مكان للحكم وليست ملكا لأحد

قال الإعلامى عمرو أديب، إن القصر الرئاسى بالعاصمة الإدارية هو مقر الحكم، فهو مبنى حكومى للحاكم يقوم منه بحكم البلاد أو تسيير أمور البلاد، مضيفًا: "دا مبنى زى مبنى وزارتى الداخلية والسياحة فى العاصمة الإدارية".

- شعبة الذهب: الإقبال على الشراء معتدل واستقرار في الأسعار الفترة المقبلة

قال الدكتور ناجي فرج، رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب، إن صناعة الذهب والمصوغات في مصر تقدمت كثيرًا وأصحبت تضاهي المنتجات العالمية والأوروبية والخليجية.

- "النهضة" بعد أنباء عن خسارة مرشحها في انتخابات تونس: تصلنا نتائج مختلفة

قالت حركة النهضة التونسية، الإثنين، إن النتائج التي تصلها من مراكز الاقتراع مختلفة عن الأنباء التي تشير إلى تقدم المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي.

- ترامب: الولايات المتحدة مستعدة للرد بعد الهجمات على النفط السعودي

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأحد، إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للرد على الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية رئيسية في المملكة العربية السعودية.

- منها السجن المشدد.. مقترحات برلمانية لمواجهة شائعات "السوشيال ميديا"

اقترح عدد من نواب البرلمان، عددًا من الإجراءات لمواجهة الشائعات ومحاولة ردعها، مشددين على ضرور التعامل بالقانون ونشر الأخبار من مصدرها في توقيتها منعًا لانتشار الشائعات.

- غاز وبنزين وميكنة شركات وبنوك.. 5 لقاءات مهمة لرئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد، عددًا من اللقاءات مع وزراء ومحافظي الجمهورية، بالإضافة إلى المشاركة في افتتاح فعاليات الدورة الاعتيادية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

- أسعار النفط تقفز 19% بعد الهجوم على منشأتي نفط في السعودية

ارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 19٪ بعد أن تسببت غارة جوية نفذتها طائرات مسيرة على منشأتي نفط بالسعودية إلى وقف حوالي 5% من الإمدادات العالمية.

- ترامب: نعلم من المتورط في هجمات "أرامكو".. وجاهزون للرد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة، تعلم هوية الجاني في تنفيذ الهجمات على منشآت النفط السعودية، مؤكدًا أن واشنطن جاهزة للرد على من قام بهذا الاعتداء، بحسب "سكاي نيوز".

- وزير الطاقة السعودي يتفقد معامل "أرامكو" التي تعرضت لهجمات إرهابية

تفقد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، معامل شركة أرامكو السعودية في بقيق، التي تعرضت لهجمات إرهابية، نتج عنها حرائق تمت السيطرة عليها.

- ترامب يجيز استخدام النفط من الاحتياطي الاستراتيجي بعد هجمات "أرامكو"

أجاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الأحد، استخدام النفط من "الاحتياطي الاستراتيجي" للولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في السوق، أعقاب الهجمات على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية.

- مرسوم رئاسي يحدد حالات العفو العام في سوريا

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسومًا تشريعيًا يقضي بمنح "عفو عام" عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم، ويشمل الجرائم والجنح المدنية والعسكرية لكنه يستثني من "حمل السلاح ضد سوريا في صفوف العدو"، بحسب "سكاي نيوز".