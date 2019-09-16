أمطار رعدية.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية في آخر أيام فصل الصيف

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور إبراهيم عطا رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الظواهر الجوية التي ستظهر خلال الأسابيع المقبلة، تتمثل في تراجع تدريجي في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، بجانب سقوط أمطار على مناطق السواحل الشمالية والغربية، بينما ستكون رعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر، يمكن أن تؤدي إلى سيول على هذه المناطق.

وأضاف عطا في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن فصل الخريف هو ربيع مصر، نظرًا لحالة الطقس الرائعة التي تظهر في هذا الفصل، لكن فصل الربيع يكون به رياح الخماسين وعواصف وأتربة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات، أنه من المتوقع سقوط أمطار على القاهرة والوجة البحري منتصف شهر أكتوبر المقبل، أي بعد مرور شهر من بدء فصل الخريف، والذي سيبدأ 23 سبتمبر الجاري.