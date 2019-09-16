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"الأرصاد" تعلن موعد سقوط أمطار على القاهرة وتغيير ملابس الصيف

06:00 ص الإثنين 16 سبتمبر 2019
"الأرصاد" تعلن موعد سقوط أمطار على القاهرة وتغيير ملابس الصيف

أمطار _أرشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور إبراهيم عطا رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع سقوط أمطار على القاهرة والوجة البحري منتصف شهر أكتوبر المقبل، أي بعد مرور شهر من بدء فصل الخريف، والذي سيبدأ 23 سبتمبر الجاري.

وأضاف عطا في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، يمكن للمواطنين الاستمرار في ارتداء الملابس الصيفية حتى منتصف شهر أكتوبر، لكن بعد ذلك الوقت ننصح بارتداء الملابس الشتوية، واصطحاب الجاكيت خاصة في الأوقات المتأخرة من الليل.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات، أنه في علم الأرصاد الجوية لا يوجد ما يعرف بأسم النوة، لكن ما تشهدة الإسكندرية والسواحل الشمالية يكون نتيجة تغيير في التوزيعات والتغييرات الضغطية في طبقات الجو العليا.​

سقوط أمطار القاهرة الملابس الصيفية هيئة الأرصاد الجوية

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