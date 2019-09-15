"قرارات ولقاءات".. ماذا فعل وزير النقل خلال زيارته إلى البحيرة؟ (صور)

كتب - أسامة عبدالكريم:

أجرى وزير النقل جولة تفقدية، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع تطوير نظم الإشارات بخط القاهرة / الإسكندرية، حيث تفقد أبراج دمنهور وأبوحمص وكفر الزيات، إضافة إلى متابعة معدلات تنفيذ تطوير عدد من المحطات.

وتفقد الوزير، الساحة الخارجية وأكشاك التذاكر وأرصفة محطة مصر بالوجهين البحري والقبلي، واطمئن على عمل أجهزة الإكس راي، وسهولة حصول الركاب على التذاكر ووجه بتقديم خدمات مميزة للركاب وبالحفاظ على الشكل الجمالي للمحطة بما يليق بسكة حديد مصر، كواحدة من أعرق منظومات السكك الحديدية في العالم.

كما التقى وزير النقل، عدد من سائقي القطارات بالمحطة، موضحا أنه وجه المسئولين بتنظيم دورات تدريبية للسائقين تختص بالتعامل مع الجرارات الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة وكذلك دورات خاصة بكيفية التعامل مع منظومة الإشارات الكهربائية الجديدة والتي يتم تنفيذها على عدد كبير من الخطوط.

ثم استقل الوزير قطار رقم 901 متجها إلى محطة دمنهور حيث اطمئن على نظافة القطار وتقديم خدمات جيدة والتقى بعدد من الركاب ودار حوار حول أهمية مشروعات التطوير التي تنفذها الوزارة في كافة عناصر منظومة السكك الحديدية والتعاقدات الضخمة التي تم التعاقد عليها سواء خاصة بالعربات أو الجرارات وتأثيرها الإيجابي على مستوى الخدمة المقدمة.

وأشاد الركاب بمستوى محطة مصر وبنظافة القطارات والتحسن الكبير في مواعيد قيام القطارات وبدفع هيئة السكك الحديدية لعدد من القطارات التي تم تطويرها وتحسينها مؤخرا في عدد من الخطوط مما كان له انعكاس إيجابي على تحسن مستوى الخدمة في تلك الخطوط.

واستقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وزير النقل، وتفقدا أعمال التطوير بمحطة دمنهور والتي شملت هدم وإعادة إنشاء المحطة من مباني واسوار وأرصفة ومظلات ومخزن بضائع وحجرات كهرباء وكوبري مشاه وخزان حريق وانشاء 3 مشايات لمداخل المحطة جهة الطالع حيث بلغت نسبة التنفيذ 78% .

كما وجه الوزير، بضرورة رفع معدلات السلامة والأمان على الأرصفة التي يجري تطويرها، حفاظًاً على سلامة الركاب وإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل سهولة حصول الركاب والطلبة على التذاكر والعمل على مدار الساعة وتكثيف أعمال التطوير بالمحطة للإنتهاء منها قبل نهاية ديسمبر،2019 خاصة مع ارتباط أعمال التطوير بالمحطة بمشروع تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة / الإسكندرية.

وتفقد الوزير أعمال تطوير الإشارات ببرج دمنهور حيث اطلع على الموقف التنفيذي لأعمال التركيبات الجارية والتي تقوم بها شركه تالس العالمية المنفذة للمشروع حيث يتم تركيب المهمات الخارجيه وبدء اعمال الاختبارات الخاصه بالمحطه تمهيدا لدخولها الخدمه بمجرد الإنتهاء من أعمال التطوير الجارية بها.

ثم استقل وزيرالنقل قطار رقم 567 المتجه من دمنهور إلى محطه ابو حمص حيث شدد على زيادة عوامل الامان بالمحطة كما تابع الموقف التنفيذي لبرج الاشارات حيث تم فك ارتباط المحطه في 8/7/2019 وتم نهو اعمال هندسه السكه في حوش المحطه وجاري حاليا اعمال التركيبات الخارجيه من قبل شركه تالس تمهيدا لدخول المحطه في التشغيل في منتصف اكتوبر 2019 ، وبعد ذلك توجه الوزير الى محطة كفر الزيات حيث تفقد المحطة واطمئن على إنتظام جداول التشغيل كما تفقد برج اشارات المحطة الحديث بمحطه كفر الزيات والذي تم دخوله الخدمة و المنطقه الاوتوماتكيه بين كفر الزيات وايتاي البارود في 28/2/2019

وقال وزير النقل، إن مشروع تطوير نظم الإشارات في خط القاهرة الإسكندرية يبلغ طوله 208 كم ويشمل 19 برج رئيسي يتكون كل برج من عدد من الأنظمة (نظم الإشارات - نظم الاتصالات - نظم القوي الكهربية - الأعمال المدنية) و 14 برج ثانوي،

ولفت إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتطوير وتحديث نظم الإشارات على عدد من الخطوط مثل خط القاهرة / الإسكندرية، وخط بنها / بور سعيد / ووصلة الزقازيق أبو كبير، إضافة إلى خط بني سويف / اسيوط، وسيوط /نجع حمادي، ونجع حمادي/ الأقصر، وجاري التفاوض مع عدد من المؤسسات الدولية للتعاون الاستثماري فيما يخص كهربة إشارات الجيزة/ بني /سويف و الأقصر /أسوان ،

واشار إلى أن تحديث نظم الإشارات يهدف إلى استبدال النظام الحالي بآخر إلكتروني حديث بتصميم يسمح بزيادة عدد القطارات في اليوم، مع تخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات، وضمان الأمان للركاب.

كما عقد وزير النقل، اجتماعا موسعًا مع قيادات محافظة البحيرة، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة، حيث تم استعراض عدد من مشروعات الطرق التي تنفذها وزارة النقل مثل مشروع رفع كفاءة طريق دمنهور/ دسوق بطول 16كم (مرحلة أولى وثانية )، ومشروع رفع كفاءة طريق دمنهور /إدكو بطول 27كم ومشروع رفع كفاءة طريق دمنهور/ المحمودية بطول 15كم.

ووجه الوزير بضرورة البدء في كوبري مشاة أبوزهرة مؤكداً أن توجيهاته واضحة للشركات المنفذة بالإلتزام بالجداول الزمنية لهذه المشروعات، والإلتزام بقياسات الجودة العالية في التنفيذ، لافتا إلى أن الوزارة تسيير في إتجاهين الأول يتمثل في تنفيذ المشروع القومي للطرق المرحلة الثالثة والثاني صيانة ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية.