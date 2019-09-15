وزيرة الثقافة تشيد بالمهرجان التجريبي: "من أقوى الدورات"

كتب - محمد عاطف:

أشادت وزير الثقافة، بمستوى الدورة السادسة والعشرين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر، قائلة: "أعتقد أن هذه الدورة شديدة التميز من خلال العروض المشاركة، وحتى الفعاليات والورش الفنية والندوات المقامة على هامش المهرجان والتي يتميز بها أمر أسعدني جدًا".

وأضافت الوزيرة في تصريحات لمصراوي، أن هذه الدورة الحالية من أقوى الدورات في تاريخ المهرجان، وهذا ليس جديدا على هذا المهرجان الذي شهدت الدورة الماضية أنشطة وفعاليات غير مسبوقة بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي له، وبالتالي جاءت هذه الدورة امتدادًا للدورة الماضية".

وتابعت: "لقد عاصرت هذا المهرجان منذ انطلاقة قبل ربع قرن، وأشهد أنه أضاف الكثير للساحة المسرحية والفنية في مصر، وفي بداية المهرجان أثير لغط كثير حول أهميته ودوره وفلسفته وغير ذلك، نظرا لأنه كان جديد وفريد من نوعه والفنانين غير معتادين عليه ولكنني وبعد مرور هذه الأعوام أعتبر أن إقامة واستمرار المهرجان في حد ذاته إنجاز كبير، ويكفينا فخرا أنه مستمر ويتعافى بعد المراحل الأخيرة التي مر بها".

وذكرت: "عندما استعدنا إقامة بينالي القاهرة للفنون التشكيلية، الذي توقف لأكثر من 8 أعوام، كثير منا نحن كفنانين اكتشفنا أن العالم أصبح يتحدث لغة فنية مختلفة عن التي توقفنا عندها، ومن هنا تأتي أهمية المهرجانات الدولية التي تعمل على مواكبة ما يحدث في العالم من تطور وتحديث من حولنا وليس من المعقول أن نظل منغلقين على أنفسنا ومصرين على ما أعتدناه".

وأوضحت أنه لابد من تقبل الآخرين، والتعايش معهم، ونفهم وجهة نظرهم فيما يطرحونه من أفكار وما يستخدمون من تقنيات فنية تتطور يوما بعد يوم، ومن هنا تأتي أهمية المهرجانات وهذا المهرجان تحديدًا.