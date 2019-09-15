وزير النقل يعتمد 100 مليون جنيه لسرعة تطوير محطة دمنهور

كتبـ أسامة عبدالكريم:

أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قرارًا بتوفير اعتماد مالي عاجل مقداره 100 مليون جنيه لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الخاصة بمحطة دمنهور للسكك الحديدية التي تتسم بكثافات ركاب عالية.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمحطة دمنهور للسكك الحديدية لمتابعة أعمال تطوير المحطة، مشيرا إلى أن بعض المواقع الإلكترونية قد رددت بالخطأ بأن المبلغ المعتمد من وزير النقل هو 10 مليون جنيه.

وأهابت وزارة النقل وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار خاصة وأن وزارة النقل تقوم بدور يخدم ملايين المواطنين يوميا.