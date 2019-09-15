"الطيران المدني" تنتهي من تطوير مطاري شرم الشيخ والغردقة

كتب- طه عبيد:

انتهت وزارة الطيران المدني، من تطوير مطاري شرم الشيخ والغردقة، وحل الكثير من المشكلات، بجانب تطوير الموارد والخدمات بمطار القاهرة الدولي.

وقال وزير الطيران المدني، خلال اجتماعه مع العاملين بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركاتها التابعة بمقر الوزارة، اليوم، إن الراكب هو أساس منظومة الطيران، لافتًا إلى ضرورة تطوير وتحسين الخدمة للركاب بجميع المطارات المصرية، لتليق بمكانة واسم مصر.

خلال اللقاء دار نقاش مفتوح بين الوزير والعاملين، حيث استمع لعدد من المشكلات والمقترحات الخاصة بتطوير منظومة العمل ووجه بدراسة مطالبهم، وطالب الوزير بضرورة تضافر وتوحيد الجهود والعمل بروح الفريق والأسرة الواحدة لزيادة الانتاج والعمل على تجاوز التحديات والأزمات بكل الامكانيات المتاحة بما يمكن قطاع الطيران المدني من أداء دوره الحيوي في الدولة