"العليا للحج" تكشف خطوات التسجيل الإلكتروني للمعتمرين

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الملتقى الدولي للحج والعمرة بالقاهرة، يهدف إلى الترويج للسياحة الدينية في مصر والدول العربية، وجذب السياح من المملكة العربية السعودية وزوارها.

وافتتح أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، مساء اليوم، الملتقى الدولي الواحد والعشرون لخدمات البرامج السياحية والفنادق وخدمات المعتمرين بأحد فنادق القاهرة.

وأوضح "ترك" في تصريحات صحفية على هامش الملتقى، أن الملتقى يهدف إلى التعريف بالمنتجات الجديدة في العمرة والخدمات التي تقدمها الشركات والفنادق السعودية للمعتمرين، حيث يضم نحو 70 عارضًا من الشركات العاملة في مجال السياحة الدينية.

وكشف "ترك"، عن خطوات التسجيل الإلكتروني لطلبات العمرة، موضحًا أن المواطن الراغب في أداء العمرة طبقا لنظام العمرة الإلكتروني الجديد؛ يجب أن يقوم بالتسجيل في شركة سياحة مصرية، ومن ثم تقوم الشركة بتسجيل المعتمر من خلال وكلائها بالسعودية، على أن تقوم أيضا بتسجيل برنامج المعتمر على بوابة العمرة، لكي تكون هناك رقابة إلكترونية من الجانب المصري على تنفيذ برامج العمرة، مشددا على أن منافذ الخروج ستكون مربوطة بالبوابة المصرية.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، وجهت الشركات والمؤسسات، بإصدار تأشيرات العمرة لعام 1441 هـ عبر المسار الإلكتروني للعمرة.

وشهد افتتاح ملتقى الحج والعمرة، إبراهيم الحبشي رئيس مجلس إدارة الشركة المُنظمة للملتقى، وهشام أمين وأشرف شيحه ممثلان من لجنة الحج والعمره وناصر ترك ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية وعلي المانسترالي وعلاء الغمري ممثلان لغرفة الشركات.

يأتي الملتقي في إطار دعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030، وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، وفي إطار حرص المملكة علي تسهيل قدوم المسلمين من كافة أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، واستعداد المملكة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين من خلال المشاريع الضخمة للبنية التحتية وتطوير منظومة الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.