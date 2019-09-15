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    نائب: السيسي صاحب الفضل الأول في استعادة مصر لعافيتها السياحية

    12:19 م الأحد 15 سبتمبر 2019
    نائب: السيسي صاحب الفضل الأول في استعادة مصر لعافيتها السياحية

    مجلس النواب

    كتب - أحمد علي:

    قال النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام مؤتمر الشباب، كان واضحًا وحاسمًا تجاه جميع القضايا والملفات التي تناولها في حديثه للمصريين.

    وأعرب "صدقي" في بيان اليوم الأحد، عن ثقته في أن المرحلة القادمة سوف تشهد المزيد من التعاون والتفاف الشعب المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية حول القيادة السياسية لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التي تواجه مصر، وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب والشائعات.

    وأضاف: "استوقفتني كلمات الرئيس بأن السياحة المصرية وصلت لأدنى مستوياتها بسبب أحداث 2011 وأن السياحة اتضربت وفقدنا ما يقرب 70 أو 80 مليار دولار بسبب هذه الأحداث"، مؤكدًا أن الرئيس السيسي وضع النقاط فوق الحروف بشأن هذا الملف.

    وقال: الرئيس صاحب الفضل الأول في استعادة مصر لعافيتها على خريطة السياحة العالمية، خاصة أنه في جميع جولاته وزياراته الخارجية لمختلف دول العالم كان يروج بنفسه للسياحة المصرية.

    مجلس النواب عمرو صدقي السيسي

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