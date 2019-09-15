غدًا.. فتح باب تسجيل الرغبات للمتخلفين والتحويلات بالأزهر

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إنه سيتم فتح باب تسجيل رغبات القبول للطلاب الذين تخلفوا عن المرحلتين الأولى والثانية، بداية من غد الاثنين، على أن تنتهي الأربعاء المقبل.

وأضاف عامر في تصريحات لمصراوي، الأحد، أن فترة التحويلات متاحة للطلاب الجدد إلكترونياً في الفترة من 16 وحتى 18 من سبتمبر الجاري، ولن يتم فتح الباب مرة أخرى، بعد هذا الموعد.

كان الدكتور يوسف عامر، أعلن نتيجة تنسيق القبول بالكليات للعام الدراسي 2020/2019، الخميس الماضي، في مؤتمر صحفي عقد بمقر الجامعة بمدينة نصر.

​