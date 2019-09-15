"مياه القاهرة" تطلق مبادرة للتوعية بمخاطر سرقة أغطية البالوعات

"ابنكم شريف ولا تشككوا في الذمم".. 30 رسالة مهمة من السيسي للمصريين

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، إنه لابد من توعية المواطنين بمخاطر سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي، وضرورة التكاتف مع أجهزة الدولة للتصدي لتلك الظاهرة الخطيرة التي تهدد حياة المواطنين.

وأعلن حسن -في بيان اليوم- مبادرة لتوعية المواطنين بأهمية سرعه الإبلاغ عن أغطيه البالوعات المسروقة، والتي تسبب الكتير من المشاكل التي تؤدي أحيانا لإزهاق أرواح المواطنين وأبنائهم.

وأضاف أن الخط الساخن 175 مخصص لاستقبال شكاوى المواطنين بمحافظة القاهرة عن خدمات الصرف الصحي، والتي تتضمن الإبلاغ عن أغطية البالوعات المفقودة.

وأوضح أن الحملة تعد الأولى من نوعها، وبدأت أمس فى نطاق بعض أحياء مدينه السلام، من خلال عقد فريق التوعية بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام لقاءات مع المواطنين والباعة والسيدات والإعلان عن أرقام الخط الساخن وإدارة الطوارئ بالديوان العام لسرعة الإبلاغ.

ولفت إلى الإجراءات التي يمكن للمواطن اتخاذها حال اكتشاف فقدان غطاء بلاعة، تشمل: الاتصال بالخط الساخن 175 من أي تليفون أرضي، ومحاولة تأمين البئر حتى وصول عمال الصيانة المختصة لتركيب غطاء بديل، وعادة لا يستغرق الأمر أكثر من 30 دقيقة على الاكثر، وتنتشر الصيانات بالقاهرة بكل الأحياء، ومد الشركة بفيديوهات لوقائع السرقة لمعاونة أجهزة الشرطة في القبض على الجناة.

ووجه رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، رؤساء القطاعات بإعطاء تلك البلاغات أولوية قصوى والاستجابة الفورية حفاظا على أرواح المواطنين.