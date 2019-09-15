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    الثقافة: الانتهاء من قصر ثقافة توشكى خلال شهرين

    12:06 م الأحد 15 سبتمبر 2019
    الثقافة: الانتهاء من قصر ثقافة توشكى خلال شهرين

    المهندس عماد بيومي

    كتب - محمد عاطف:

    قال المهندس عماد بيومي، المسئول عن أعمال إنشاء قصر ثقافة توشكى الجديد بنصر النوبة بمحافظة أسوان، إنه جارٍ الانتهاء من إنشاءات وتجهيزات القصر خلال الشهرين المقبلين ليكون جاهزا للافتتاح قبل نهاية العام الحالي.

    وأضاف بيومي -في بيان اليوم- أن قصر الثقافة يقع على مساحة 1200 متر مربع، ويتكون من مسرح يسع لنحو 200 كرسي، به مقصورة ومجهز بكافة أجهزة الصوت والإضاءة المسرحية وغرف للممثلين وقاعات أنشطة ومعلومات ومكتبه للكبار وأخرى للصغار وقاعات لورش للحرف والهوايات وقاعة للرسم وقاعة تكنولوجيا معلومات ومخزن للديكور وقاعة للحرف والفنون التشكيلية وقاعة لأنشطة الطفل ومنفذ لبيع الكتب ومكاتب إدارية وخدمات.​

    قصر ثقافة توشكى أسوان نصر النوبة تجهيزات قصر ثقافة توشكى

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