وكيل "نقل النواب": الأتوبيسات الكهربائية مستقبل المواصلات في مصر

كتب - أحمد علي:

توقع النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالبحيرة، انتشار الأتوبيسات الكهربائية في مصر العام المقبل، حيث بدأ استخدامها بالإسكندرية وقريبا هذا العام على سبيل التجربة بالقاهرة.

وقال "زين الدين" في بيان اليوم، إن المركبات الكهربائية تمثل مستقبلًا عالميًا، وتسهم في الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام الوقود التقليدي، كما أن الأوتوبيسات الكهربائية تحديدًا تسهم في حل مشكلة الزحام المروري، فضلا عن توافقها مع الاشتراطات والمعايير البيئية المحلية والدولية، خاصة بعد توقيع اتفاقية شراكة لتصنيع السيارات الكهربائية مع الصين مع شركة فوتون لصناعة السيارات، تتضمن تصنيعا مشتركا لـ2000 أتوبيس خلال 4 سنوات.

وأضاف النائب، أن هناك توجهًا من الدولة للتوسع في استخدام السيارات الكهربية في مصر، حيث تحرص الحكومة بشكل كبير على تجهيز جميع المدن الجديدة بالبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا يسمح باستيراد السيارات الكهربائية دون رسوم جمركية وهو الأمر الذى يسهم في تشجيع المستهلك المصرى على استخدام هذه النوعية من السيارات، خاصة أن مصر باتت في أمس الحاجة إلى التحول للسيارات الكهربائية، وذلك في ظل ارتفاع نسبة التلوث، والحاجة إلى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.