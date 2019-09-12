ضبط 2000 عبوة مستحضرات التجميل قبل تهريبها بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، تهريب كمية من مستحضرات التجميل، أخفاها راكب تايلندي الجنسية داخل حقائبه وبين طيات الملابس أثناء وصوله من الكويت؛ لبيعها لمحلات الكوافيرات وعيادات التجميل وتحقيق مكاسب مادية.

وأوضحت بمصادر بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الكويتية، رحلة رقم 551 القادمة من الكويت، اشتبهت السلطات في راكب تايلندي الجنسية لكثرة تردده وارتباكه، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ وجود أشياء متماثلة، وبتفتيش الراكب، عثر معه على 2000 عبوة من مستحضرات التجميل مخبأة بين طيات الملابس.

وقرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركي تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.​