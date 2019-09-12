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    وزير الكهرباء يشهد توصيل الشبكة لمدينة القصير بالبحر الأحمر

    09:58 ص الخميس 12 سبتمبر 2019
    وزير الكهرباء يشهد توصيل الشبكة لمدينة القصير بالبحر الأحمر

    كهرباء

    كتب- محمد صلاح:

    تحتفل، وزارة الكهرباء بتوصيل شبكة الكهرباء لأول مرة لمدينة القصير، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

    كانت الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت من الأعمال السابقة ووضع الجهد، أول أمس، على خط القصير/سفاجا جهد ٢٢٠ ك. ف، كما يجري حاليا تنفيذ خط بطول ٣٠٠ كم من القصير لمرسى علم ومنها إلى برنيس لتمتد الشبكة الكهربية جهد ٢٢٠ كَ. ف بطول الساحل الجنوبي الشرقي للبحر الأحمر، ما يساهم بشكل كبير في تنمية هذه المناطق ووضعها على الخريطة السياحية لمصر.

    وزير الكهرباء مدينة القصير وزارة الكهرباء توصيل شبكة الكهرباء القابضة لكهرباء مصر

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