  • عاجل:"القاهرة 33".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    التربية الرياضية ذكرى 11 سبتمبر تنسيق المرحلة الثالثة مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة العام الدراسي الجديد أسعار الذهب الطقس

    مسؤول يكشف المساحة النهائية لزراعة الأرز بعد انتهاء الموسم

    01:07 ص الخميس 12 سبتمبر 2019
    مسؤول يكشف المساحة النهائية لزراعة الأرز بعد انتهاء الموسم

    زراعة الأرز

    كتب - أحمد مسعد:

    قال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة، إن الوزارة انتهت رسميًا من حصر مساحات محصول الأرز، الذي بلغ مليونًا و300 ألف فدان في 9 محافظات.

    وأضاف يوسف، في تصريحات لمصراوى، أن موسم زراعة الأرز انتهى مطلع الأسبوع الجاري، لافتًا إلى أن الحصاد يبدأ من منتصف الشهر الجاري وحتى 15 أكتوبر المقبل.

    وأكد أنه سيتم الانتهاء قريبًا من حصر زراعات الأرز المخالفة بإرسال الكشوف بالمساحات والأسماء المخالفين إلى وزارة الري من خلال كتابة محاضر المعاينات لاتخاذ الإجراءت تجاه المخالفين.

    وأشار إلى أن هناك متابعة لجميع الزراعات الصيفية تمهيدًا، لحصر كافة المحاصيل الصيفية، مضيفًا أن "هناك متابعة دقيقة من قبل مديريات الزراعة بجميع محافظات الجمهورية".​

    زراعة الأرز محمد يوسف موسم الأرز وزارة الزراعة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان