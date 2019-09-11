"رد أموال التأمينات ومعاش الشرطة".. 4 قرارات للحكومة في اجتماعها الأسبوعي

القاهرة- مصراوي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، لمناقشة مجموعة من القضايا والملفات الاقتصادية ذات الأولوية، التي تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف قطاعات الدولة، كما أصدر مدبولي عددا من القرارات.

الانتهاء من مسودة التقرير السنوي عن أداء "مصر تنطلق"

أشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى الانتهاء من إعداد المسودة الخاصة بالتقرير السنوي عن أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019، وذلك تحت عنوان "مصر تنطلق"، مطالبًا الوزراء بمراجعته بصورة نهائية؛ كي يتسنى الانتهاء من تجهيزه وطباعته وتسليمه للبرلمان.

وأشاد مدبولي، بانخفاض الواردات خلال شهر يونيو 2019 بنحو 900 مليون دولار، وذلك مقارنة بشهر يونيو 2018؛

الموافقة على مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، حيث نصّ مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الآخرى، للتفاصيل اضغط هنا..

هيئة المتحف الكبير

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، والذي يأتي في إطار اهتمام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها، للتفاصيل اضغط هنا..

توجيه حكومي بشأن الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بالمستشفيات

استعرضت وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تقريرًا عن حالات الاعتداء التي تتعرض لها أطقم العمل الطبية، والمنشآت والتجهيزات الطبية من جانب بعض المواطنين المترددين على تلك المستشفيات، مطالبة بدراسة تغليظ العقوبة على من يرتكب هذه الاعتداءات والتجاوزات، للتفاصيل اضغط هنا..

رد أموال التأمينات (898 مليار جنيه)

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد مساء الأربعاء، مراسم توقيع اتفاق بين غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، و الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن الإطار العام لتطبيق المادة رقم 111 من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات والمعاشات، الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2019، للتفاصيل اضغط هنا..

"80 % من المعاش".. الحكومة توافق على مشروع تأمينات هيئة الشرطة

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، للتفاصيل اضغط هنا..

اتفاقية لتشغيل شبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية

شهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية لإنشاء شبكات الاتصالات وشبكات الخدمات الذكية والأمنية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، ووقع اللواء محمد عبد اللطيف، مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، للتفاصيل اضغط هنا..

اتفاق المرحلة الثانية مع البنك الدولي لمشروع "تكافل وكرامة"

شهد رئيس مجلس الوزراء، أيضا، مراسم توقيع اتفاق المرحلة الثانية لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" بقيمة 500 مليون دولار، والذي قام بتوقيعه الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، و"مارينا ويس"، المديرة الإقليمية للبنك الدولي في مصر، بحضور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، للتفاصيل اضغط هنا..