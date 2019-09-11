الجمارك تضبط شركة تلاعبت في المستندات للتهرب من دفع رسوم بالملايين

القاهرة- أ ش أ:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة من ضبط محاولة إحدى شركات الاستيراد والتصدير التزوير والتلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم، إنه بناء على معلومات سرية بقيام إحدى الشركات بالإفراج عن مشمول 3 بيانات جمركية من جمرك الإسكندرية وقرية البضائع لمستلزمات أجهزة تكييف بفواتير مصطنعة بقيم أقل من القيمة الحقيقية، تم تشكيل لجنة جمركية للتوجه إلى مقر الشركة.

وأضاف أنه بمراجعة المستندات تبين أن الشركة تقدمت بمستندات مصطنعة لجمرك الإفراج وتم ضبط المستندات الأصلية وتلاحظ تدني القيمة السعرية المقر عنها للأصناف المفرج عنها.

وأشار إلى أن القيمة الجمركية بالبيانات الجمركية والمسددة عنها الرسوم 3 ملايين و391 ألفا و504 جنيهات، وبلغت القيم السعرية الحقيقية 17 مليونا و965 ألفا و14 جنيها، والفرق في القيمة الجمركية بلغ 14 مليونا و573 ألفا و510 جنيهات، وفرق الضرائب والرسوم الجمركية الواجب سدادها 12 مليونا و848 ألفا و13 جنيها.

وأشار إلى أن عبدالناصر محمد مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر التهرب.

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