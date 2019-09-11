جامعة القاهرة تنعي مدرس مساعد بهندسة توفي في حادث محور صفط اللبن

كتب- محمد قاسم:

نعت جامعة القاهرة، المهندس أحمد يحيى المدرس المساعد في قسم هندسة التصميم الميكانيكي بعد وفاته إثر حادث محور صفط اللبن المروع.

وكتب السيد تاج الدين عميد الكلية على صفحته بموقع "فيسبوك": "نعزي أنفسنا، والدكتور رئيس جامعة القاهرة وإدارة الكلية وإدارة تنعي بيالغ الحزن والأسى الفقيد الزميل أحمد يحيى المدرس المساعد بقسم هندسة التصميم الميكانيكي توفي إلى رحمة الله تعالى اليوم إثر حادث أليم على محور صفط اللبن".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، مصرع 8 مواطنين وإصابة 4 آخرين، إثر حادث سقوط سيارة "ميكروباص" من أعلى محور صفط اللبن بمحافظة الجيزة.

وقالت وزارة الصحة إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 7 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين وحالات الوفاة كافة إلى مستشفى بولاق الدكرور العام.

وأشار البيان إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي في الرأس وخلع بالكتف، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة بالمستشفى.​