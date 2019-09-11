سفيرة بلجيكا تشيد بالجهود المصرية في تطوير قصر البارون

كتب - محمد عاطف:

أشادت سفيرة بلجيكا في القاهرة، سيبال دي كاراتيه، بالاهتمام المتزايد من جانب الحكومة المصرية بالتراث والآثار في مصر، وخاصة التراث العالمي، وعلى رأسه قصر البارون في مصر الجديدة.

وقالت السفيرة على هامش توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة التعاون الدولي لتطوير قصر البارون، اليوم الأربعاء: "أتمنى أن تحمي هذه الجهود، قصر البارون وأن تعيد له رونقه وبهائه، بعد أن استعاد ألوانه الأصلية التي تم تصميمه بها وفق الكتب والوثائق التاريخية التي قرأناها في تلك الفترة".

وشددت السفيرة على أن القصر سيكون متاحا للزيارة بعد شهرين على الأكثر، مشيدة بالجهود التي بذلتها وزارة الآثار.

حضر حفل التوقيع وزير الآثار، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعدد من الأثريين والدبلوماسيين والإعلاميين.

أقيمت الاحتفالية في رحاب قصر البارون الذي يشهد أكبر عملية تطوير منذ إنشائه.