تفاصيل تعاون "العربية للتصنيع" ومجلس الأعمال المصري الهندي

كتب - محمد سامي:

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية الاستفادة من الخبرات الهندية وخلق فرص حقيقية للاستثمار والتصنيع ونقل وتوطين التكنولوجيا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية زيادة نسب المكون المحلي في الصناعات المختلفة بالتعاون والشراكة مع الخبرات العالمية.

جاء هذا خلال زيارة الدكتور "أسر سلامة" نائب رئيس مجلس الأعمال المصرية الهندية، في إطار وضع خطوات تنفيذية لتعزيز التعاون وتأسيس مشروعات مشتركة بين الهيئة العربية للتصنيع وكبرى الشركات الهندية.

تناولت المباحثات، الإمكانيات التصنيعية بالهيئة وما تتمتع به الصناعة الهندية من خبرات في مجال الصناعات الدفاعية والإلكترونية والتحول الرقمي والرقمنة والبرمجيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأجهزة الطبية والطاقة المتجددة وصناعة مهمات السكك الحديدية ووسائل النقل صديقة البيئة والسيارات الكهربائية، وتنقية وتحلية المياه والصرف الصحي والطلمبات ومجالات التصنيع المتعددة.

وأشار "التراس" إلى تطلع الهيئة العربية للتصنيع لعقد شراكة وتعاون حقيقي مع الخبرات الهندية العالمية وإطلاق مشروعات استثمارية مشتركة، مشددا على أهمية المنافسة بقوة للتصدير للمنطقة العربية ودعم التصنيع في القارة الأفريقية وفتح منافذ للتصدير، الذي يمثل هدفا إستراتيجيا للهيئة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

من جانبه، أشار الدكتور أسر سلامة لاهتمام الشركات الهندية بالمشاركة في فرص الاستثمار الواعدة بالسوق المصرية، مؤكدا أهمية الاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتحقيق الشراكة والتعاون في العديد من أوجه التصنيع.

وأكد أن التعاون مع الهيئة يأتي في إطار ما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلي مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من الجودة والسرعة والدقة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، الأمر الذي يساهم في نجاح هذا التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات تخدم كلا الجانبين.