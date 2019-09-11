  • عاجل:"مفيش ارتفاع حرارة تاني".. الأرصاد: الطقس في تحسن مستمر

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    التربية الرياضية ذكرى 11 سبتمبر تنسيق المرحلة الثالثة مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة العام الدراسي الجديد أسعار الذهب الطقس

    "السبكي": نجاح أول عمليات القلب المفتوح بمستشفى النصر للأطفال ببورسعيد

    06:37 م الأربعاء 11 سبتمبر 2019
    • عرض 4 صورة
    • عرض 4 صورة
    • عرض 4 صورة
    • عرض 4 صورة

    كتب - أحمد جمعة:

    أعلن الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، نجاح أول عمليات القلب المفتوح بمستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد.

    وقال "السبكي" في تصريحات للصحفيين، الأربعاء، إنه تم لأول مرة بمحافظة بورسعيد وإقليم القناة ومن خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، إجراء عمليتي قلب مفتوح لحالتين وهما: عملية قلب مفتوح لإغلاق ثقب بُطيني لقلب الطفلة حلا 4 سنوات، محوّلة من مركز عمر بن الخطاب.

    أما الحالة الثانية، فعملية قلب مفتوح لإغلاق ثقب أُذيني لقلب الطفلة سدى ٤ سنوات، محوّلة من مركز مصطفى كامل.

    وأكد نجاح التداخلات الجراحية بالتعاون مع فريق على أعلى مستوى لتمريض عمليات مستشفى النصر التخصصي للأطفال.

    أحمد السبكي التأمين الصحي الشامل مستشفى النصر للأطفال

    الخبر التالى:

    مدبولي يتابع إجراءات إعادة هيكلة الوزارات والمصالح الحكومية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان