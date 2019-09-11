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    حدث في 8 ساعات| انطلاق قطار المدارس.. و4 آلاف وظائف جديدة

    06:08 م الأربعاء 11 سبتمبر 2019
    حدث في 8 ساعات| انطلاق قطار المدارس.. و4 آلاف وظائف جديدة

    حدث في 8 ساعات

    كتب ـ يوسف عفيفي:

    شهدت مصر، اليوم الأربعاء، مجموعة من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها انطلاق العام الدراسي الجديد لتلاميذ الصفوف الأولى، ووصول جثمان عالم الذرة المصري من المغرب، وإعلان وزارة القوى العاملة، وظائف براتب 15 ألف جنيه.

    ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

    البحوث الفلكية وزارة التربية والتعليم المدارس مجلس الوزراء بداية العام الدراسي

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