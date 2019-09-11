حدث في 8 ساعات| انطلاق قطار المدارس.. و4 آلاف وظائف جديدة

كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، مجموعة من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها انطلاق العام الدراسي الجديد لتلاميذ الصفوف الأولى، ووصول جثمان عالم الذرة المصري من المغرب، وإعلان وزارة القوى العاملة، وظائف براتب 15 ألف جنيه.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: