الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تستضيف المؤتمر الأول للثقافة والإعلام

كتب- محمد قاسم:

تنظم كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة مؤتمرها الدولي الأول بعنوان "الثقافة والإعلام اتجاهات حديثة" في الفترة من 2 إلى 3 أكتوبر المقبل.

وتدور محاور المؤتمر حول التكامل والتواصل بين الثقافة والإعلام واللغة والاتصال والإعلام الحديث والإعلام الرقمي والتنوع الثقافي والأدب، الإعلام، والأخلاقيات والثقافة الإعلامية، والتطويع الأدبي والعروض الفنية والأخبار الكاذبة والمعلوماتية والدراما التلفزيونية والهوية القومية والترجمة، والإعلام، والثقافة.

ويناقش المؤتمر اعتبار الإعلام بجميع صوره المكتوبة والمنطوقة والمرئية جزءا من ثقافة المجتمع التي يتحدثها ويستخدمها، فالعلاقة بين الإعلام و الثقافة متداخلة ومترابطة ارتباطا وثيقا، فهما يتطوران معا ويؤثران كلاهما في الآخر، و قد أوجدت تكنولوجيا وسائل الإعلام الحديثة والمجال الرقمي اتجاهات جديدة للاتصال تلك التي خلقت آفاقا جديدة للتنوع الثقافي.

ويهدف المؤتمر إلى إتاحة الفرصة للباحثين، من مختلف الجامعات المصرية والعربية والأجنبية؛ لخلق حوار ترتكز جوانبه على استكشاف العلاقة الوثيقة بين الثقافة والإعلام وانعكاس تلك العلاقة على مجالي الإنسانيات والعلوم المجتمعية.