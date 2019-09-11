وفد "خطة البرلمان" يناقش مع خبراء دوليين التخطيط الإستراتيجي لتنفيذ الموازنة

كتب- أحمد علي:

واصل وفد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية بحضور قيادات بوزارتي التخطيط والمالية، لقاءاته حيث التقى بمسئولي شراكة الموازنة الدولية، وشراكة الحوكمة المفتوحة، ومعهد السياسة المالية بالعاصمة واشنطن.

وناقش الوفد مع المسؤولين، استراتيجيات الاتصال المتعلقة بالموازنة وأنشطة التواصل التي جاءت في تصنيف مؤشر الموازنة المفتوحة (التي نشرتها شراكة الموازنة الدولية)، وربط إعداد الموازنة وتنفيذها بتقديم الخدمات المحلية.

كما التقى الوفد سيم دينير كبير إخصائيي الحوكمة بالبنك الدولى، حيث ناقش التخطيط الإستراتيجي لتنفيذ أطر الموازنة متوسطة الأجل واستراتيجيات الإيرادات متوسطة الأجل بشكل فعال، وإدارة المخاطر المالية بما في ذلك المسئوليات الطارئة، وتعبئة الموارد المحلية من خلال تحسين السياسة الضريبية وإدارة الضرائب، والممارسات الدولية في الصندوق السيادى باعتبارها استثمارا بديلا عن التنمية الاقتصادية، وممارسات تقييم مشروع البنية التحتية والمنهجيات والخبرة في أنواع المشاريع في البنك الدولى.

يأتى ذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ينظمها مشروع الإصلاح الاقتصادي والاستقرار.

يرأس الوفد المصرى الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، ويُشارك فيه وكيلي اللجنة النائب مصطفى سالم والنائب ياسر عمر والنائب عصام الفقى أمين سر اللجنة، وكل من النواب إبراهيم نظير ومحمد الجبالى ومحمد الشهاوى وميرفت ألكسان وسيلفيا نبيل، أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.