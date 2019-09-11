النقل تنفي إسناد ميناء أكتوبر الجاف إلى تحالف "حسن علام وسامكريت"
كتب- أسامة عبد الكريم:
نفت وزاة النقل والمواصلات ما نشر في أحد المواقع الإلكترونية ونسب لتصريحات المهندس كامل الوزير خلال ندوة غرف التجارة الأمريكية بأن تحالف شركتي المقاولات "حسن علام وسامكريت" فاز بتنفيذ ميناء 6 أكتوبر الجاف.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي مساء اليوم، أن الخبر المنشور غير دقيق وميناء 6 أكتوبر الجاف في مرحلة التقييم الفني للتحالفين اللذين تقدما للمناقصة؛ وهما تحالف حسن علام وتحالف السويدي.
وأشار البيان، إلي أن شركة سامكريت ليست ضمن التحالفات التي تقدمت لميناء ٦ اكتوبر الجاف، لافتا إلى أن الوزارة تلقت عرضا من التحالفين في 21 أغسطس الجاري.
-
208
-
147
-
130
-
114
-
103
-
98
-
74
-
72
-
66
-
40