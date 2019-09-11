  • عاجل:مباشر.. الإسماعيلي 1 - 0 أهلي بنغازي.. عبد الحكيم يتقدم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    قرعة الدوري انتخابات تونس التربية الرياضية تنسيق المرحلة الثالثة الطقس أسعار الفائدة مهرجان الجونة السينمائي العام الدراسي الجديد أسعار الذهب ذكرى 11 سبتمبر

    النقل تنفي إسناد ميناء أكتوبر الجاف إلى تحالف "حسن علام وسامكريت"

    05:25 م الأربعاء 11 سبتمبر 2019
    النقل تنفي إسناد ميناء أكتوبر الجاف إلى تحالف "حسن علام وسامكريت"

    ميناء أكتوبر الجاف

    كتب- أسامة عبد الكريم:

    نفت وزاة النقل والمواصلات ما نشر في أحد المواقع الإلكترونية ونسب لتصريحات المهندس كامل الوزير خلال ندوة غرف التجارة الأمريكية بأن تحالف شركتي المقاولات "حسن علام وسامكريت" فاز بتنفيذ ميناء 6 أكتوبر الجاف.

    وأكدت الوزارة في بيان رسمي مساء اليوم، أن الخبر المنشور غير دقيق وميناء 6 أكتوبر الجاف في مرحلة التقييم الفني للتحالفين اللذين تقدما للمناقصة؛ وهما تحالف حسن علام وتحالف السويدي.

    وأشار البيان، إلي أن شركة سامكريت ليست ضمن التحالفات التي تقدمت لميناء ٦ اكتوبر الجاف، لافتا إلى أن الوزارة تلقت عرضا من التحالفين في 21 أغسطس الجاري.

    وزاة النقل والمواصلات ميناء أكتوبر الجاف تحالف حسن علام شركة سامكريت

    الخبر التالى:

    وفد "خطة البرلمان" يناقش مع خبراء دوليين التخطيط الإستراتيجي لتنفيذ الموازنة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان