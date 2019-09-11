  • عاجل:مباشر.. الإسماعيلي 1 - 0 أهلي بنغازي.. عبد الحكيم يتقدم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    قرعة الدوري انتخابات تونس التربية الرياضية تنسيق المرحلة الثالثة الطقس أسعار الفائدة مهرجان الجونة السينمائي العام الدراسي الجديد أسعار الذهب ذكرى 11 سبتمبر

    إحباط الاستيلاء على أرض بـ3 مليارات جنيه بطريق العاصمة الإدارية

    05:22 م الأربعاء 11 سبتمبر 2019
    إحباط الاستيلاء على أرض بـ3 مليارات جنيه بطريق العاصمة الإدارية

    هيئة الرقابة الإدارية

    كتب- أحمد جمعة:

    تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من إحباط محاولة إحدى الجمعيات، تقنين وضع يدها ‏بإجراءات صورية ‏على مساحة 7500 فدان ‏بالطريق الإقليمي الجديد بالكيلو 72 طريق العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظة القاهرة.

    وقالت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، إن مساحة الأرض تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات جنيه، مضيفة أن ذلك تم عبر عرض مبلغ مالي ومساحة 20 ألف متر مربع على سبيل الرشوة إلى مدير إدارة الشؤون العقارية ‏بمحافظة القاهرة.

    وأوضحت الهيئة أنه بالعرض على نيابة أمن الدولة العليا تم استصدار الأذون اللازمة ‏لضبط المتهمين، ومنهم رئيسة أحد الأحياء سابقا، ‏فضلا عن ضبط المستندات ومبلغ الرشوة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

    الرقابة الإدارية استيلاء على 7 آلاف فدان الطريق الإقليمي وضع يد العاصمة الإدارية الجديدة

    الخبر التالى:

    النقل تنفي إسناد ميناء أكتوبر الجاف إلى تحالف "حسن علام وسامكريت"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان