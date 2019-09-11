إحباط الاستيلاء على أرض بـ3 مليارات جنيه بطريق العاصمة الإدارية
كتب- أحمد جمعة:
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من إحباط محاولة إحدى الجمعيات، تقنين وضع يدها بإجراءات صورية على مساحة 7500 فدان بالطريق الإقليمي الجديد بالكيلو 72 طريق العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظة القاهرة.
وقالت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، إن مساحة الأرض تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات جنيه، مضيفة أن ذلك تم عبر عرض مبلغ مالي ومساحة 20 ألف متر مربع على سبيل الرشوة إلى مدير إدارة الشؤون العقارية بمحافظة القاهرة.
وأوضحت الهيئة أنه بالعرض على نيابة أمن الدولة العليا تم استصدار الأذون اللازمة لضبط المتهمين، ومنهم رئيسة أحد الأحياء سابقا، فضلا عن ضبط المستندات ومبلغ الرشوة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
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