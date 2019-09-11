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    "80 % من المعاش".. الحكومة توافق على مشروع تأمينات هيئة الشرطة

    03:46 م الأربعاء 11 سبتمبر 2019
    "80 % من المعاش".. الحكومة توافق على مشروع تأمينات هيئة الشرطة

    الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

    القاهرة- مصراوي:

    وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.

    وجاء مشروع القانون مواكبا لصدور القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويكفل أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين في الدولة، وكان من اللازم تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة حتى يتفق مع الغاية ويسير في ذات الاتجاه لتأكيد قيم التكافل الاجتماعي لمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية أو تعرضوا لأي مكروه أصابهم أثناء الخدمة.

    وورد مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، ومن بينها ما نصت عليه المادة 110 تلبية للمطالبات المتكررة لزيادة المزايا التأمينية لأسر شهداء الشرطة، ومصابي العمليات الأمنية، بعد أن فقدوا عائلهم أو أصيب بعضهم بإصابات بالغة تقعدهم عن الاستمرار في العمل، ليكون المعاش المستحق في حالة "الاستشهاد" بما يعادل أجر الاشتراك الأخير (الأجر الأساسي والمتغير) في تاريخ إنهاء خدمة المستشهد بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليها بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويكون المعاش المستحق في حالة "الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة" بواقع 80% من المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من ذات المادة بحسب التعديلات الواردة عليها.

    مجلس الوزراء هيئة الشرطة قانون التأمينات الاجتماعية المعاشات

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