ننشر أسماء المشاركين في "أسبوع القاهرة للمياه 2019"

كتب- أحمد مسعد:

تعمل وزارة الموارد المائية والري، على الانتهاء من تحضيرات أسبوع القاهرة للمياه "cairo water week"، ويشارك في الأسبوع 35 محاضرًا، بـ3 لجان: "اللجنة العليا" وتضم وزير الموارد المائية والري، والدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الري، والدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط، ويترأسها وزير الري.

وتضم اللجنة التوجيهية العليا، 12 قيادة دولية، "الدكتور غيث فاريز، مدير مكتب اليونسكو والإقليمي للعلوم، والبرفيسور فيلكسيس ريندرز، والدكتور فادي قمير مدير عام الموارد المائية ووزارة الطاقة بلبنان، والدكتورة شرفات أفيرل وزير اتلموارد المائية وبالمملكة المغربية، والدكتور محمد الحمدي مسئول منظمة الأغذية والزراعة للفاو، والدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والدكتورة كريمة عطية أستاذ متفرغ، والدكتور حمو العمراني، رئيس رابطة المياه والطاقة بجامعة الدول العربية والدكتور سفين جيسن رئيس قسم هندسة العمليات البيئية، المهندس محمد توفيق مستشار دولي، والدكتور محمد شحاتة عالم زائر دولي من الأكاديمية الصينية.

وتضم اللجنة العلمية 7 علماء من أهم علماء المجال براسة الدكتور محمد صفوت رئيس اللجنة العلمية بالمركز القومى للمياه، والدكتور هاني سويلم، المدير الأكاديمي لقسم الهيدرولوجيا لمقعد اليونسكو، الدكتور أريس جورجكاس، مدير معهد بحوث المياه بدولة جورجيا، الدكتورة إيمان رجب، باحث بمعهد بحوث المياه، والدكتورة إيناس أبو طالب، أستاذ تكنولوجيا معالجة المياه، والدكتور عمرو فضل، مدير معهد بحوث المياة الجوفية، والدكتور بيومي عطية رئيس مكتب تكنولوجيا الموارد المائية .

يشار إلى أن المنتدى يقام في الفترة من 20-24أ كتوبر المقبل بأحد فنادق القاهرة.