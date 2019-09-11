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    "مفيش ارتفاع حرارة تاني".. الأرصاد: الطقس في تحسن مستمر

    03:36 م الأربعاء 11 سبتمبر 2019
    "مفيش ارتفاع حرارة تاني".. الأرصاد: الطقس في تحسن مستمر

    الطقس

    كتب- محمود مصطفى:

    قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة في تحسن مستمر، حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، على جميع أنحاء الجمهورية.

    وأضاف عبدالعال، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن نسب الرطوبة تتغير من يوم إلى آخر، ويشعر الناس بالتحسن من بعد فترة الظهيرة، بعد انخفاض نسب الرطوبة.

    ووجه عبدالعال، نصيحة للمواطنين بالخروج لقضاء إجازة "الويك إند" بالسواحل المصرية، كاشفا أن الجو في هذه الفترة لطيف نهارًا وفي فترة المساء.

    وقال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه لن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة مرة أخرى، خلال الفترات المقبلة.

    الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أحمد عبدالعال الرطوبة انخفاض نسب الرطوبة

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