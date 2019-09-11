الطيران المدني توقع مذكرة تفاهم مع "الاياتا" في مجال السلامة والتدقيق

كتب- طه عبيد:

وقعت سلطة الطيران المدني والاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا" مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المستمر في مجال سلامة الطيران من خلال برامج "الاياتا" المعتمدة دوليًا في مجال مراقبة مستويات السلامة على شركات الطيران والخدمات الأرضية، والتي تعد خطوة هامة نحو الالتزام بمجموعة موحدة من المعايير الدولية في منطقة الشرق الأوسط.

وتتضمن المذكرة، وفق بيان، وزارة الطيران، اعتماد سلطة الطيران المدني برنامجي "تدقيق السلامة للعمليات الأرضية" (ISAGO) وبرنامج تدقيق السلامة التشغيلية لشركات الطيران (IOSA) التابعين للاتحاد الدولي للنقل الجوي كوسيلة امتثال تؤكد التزام الشركات بالمواصفات المطلوبة من أجل إصدار تراخيص العمل وبما يعزز من مستوى سلامة الطيران.

وقال سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني المصري: "نسعى للالتزام بتحسين مستوى سلامة الطيران وعمليات المناولة الأرضية (الخدمات الأرضية)، مشيرًا إلى أن اعتماد البرنامجين يعد خطوة هامة نحو تدعيم وتوحيد المعايير واللوائح الدولية لتدقيق أمن وسلامة الطيران وإدارة العمليات الأرضية، وتعتبر المعايير العالمية هي المقياس الرئيسي للتأكد من مدى تحقيق اللوائح وتنفيذها.

وأشاد محمد علي البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا"، لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، بالدور الريادي الذي تقوم به مصر لكونها من أول الدول التي اعتمدت المعايير الموحدة في مجال السلامة العالمية، ولاسيما دورها الهام في تعزيز مستويات السلامة الجوية كركيزة أولية بالتعاون مع منظمة "الاياتا"، معربًا عن تطلعه بأن تحذو هيئات وسلطات الطيران المدني الأخرى في منطقة الشرق الأوسط خطوات إيجابية مماثلة باعتمادها لتلك الإجراءات.