ننشر جدول أعمال "أسبوع القاهرة للمياه"

كتب- أحمد مسعد:

كشفت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، عن جدول أعمال "أسبوع القاهرة للمياه 2109"، المقام في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر المقبل، موضحة أنه من أكبر الأحداث المائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وقالت السيد، لمصراوي، الأربعاء، إن المنتدى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وبحضور رئيس الوزراء ورئيس الاتحاد الأوروبي ورؤساء منظمات التعاون الإسلامي وخبراء المياه حول العالم، مشيرة إلى أن منتدى العام الماضي حظى باهتمام دولي واسع بقضايا المياه بشكل عام وقضية ندرة المياه في مصر والدول الأفريقية.

وأشارت رئيس قطاع التخطيط، إلى أن الأسبوع يهدف إلى تعزيز الوعي المائي وتشجيع الابتكارات الخاصة بمواجهة ندرة المياه، فضلاً عن التعرف على الجهود العلمية الجادة في هذه المجالات.

وتابعت أن الأسبوع يعقد هذا العام تحت عنوان "الاستجابة لندرة المياه"، موضحة اختيار العنوان ليعكس حجم المشكلة التي تعاني منها معطم دول العالم بشكل عام ومصر بصفة خاصة.

وحصل مصراوي، على جدول أعمال الأسبوع:

- الحد من آثار التغيرات المناخية واستراتيجيات التكيف.

- استخدام الموارد المائية غير التقليدية في ظل ندرة المياه.

- البحث والابتكار في مواجهة ندرة المياه.

- تطبيق أهداف التنمية في ظل ندرة المياه.

- التعاون في قطاع المياه.

ويشمل المنتدى العديد من الجلسات رفيعة المستوى:

اجتماع مغلق لمجاس مياه منظمة التعاون الإسلامي.

المبادرة الرئاسية للبنية التحتية "اجتماع اللجنة الوزارية".

الختام بالاجتماع المشترك لوزراء الزراعة والري بالدول العربية.