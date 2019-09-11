بمنح أوروبية.. ننشر خطة القاهرة لتطوير العشوائيات

كتب- محمد نصار:

انتهت محافظة القاهرة من إعداد مخطط رؤية تطوير العاصمة 2030 والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وتستهدف النهوض بالعاصمة وتطويرها على مختلف الأصعدة من أجل علاج المشكلات التي تعاني منها القاهرة حاليًا وتجنب أي مشكلات قد تنتج خلال السنوات المقبلة.

وينشر "مصراوي"، تفاصيل الخطة الاستراتيجية للمحافظة 2030 فيما يتعلق بخطط الارتقاء بقطاع العشوائيات في العاصمة.

وتعتمد محافظة القاهرة في خطتها الخمسية على الجهات المناحة ومنها (الاتحاد الأوروربي من خلال التعاون الدولي الألماني giz - الاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية AFD) وذلك لتنفيذ مشروعات بعينها ومنها ما يلي:

أولًا: بالنسبة للاتحاد الأوروبي من خلال التعاون الدولي الألماني GIZ

- تطوير عدد من المدارس والوحدات الصحية.

- تطوير منظومة المخلفات الصلبة.

- شراء معدات طبية وغير طبية للوحدات الطبية.

- إنشاء مراكز طبية جديدة تخدم المناطق الأكثر احتياجًا.

- إنشاء حديقة عامة تخدم المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا.

- إعادة رصف وإنارة الشوارع.

- إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب.

ثانيًا: بالنسبة للاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية AFD

- العمل على توقيع اتفاقيات لوضع أطر عمل للتعاون بين محافظة القاهرة وجهاز تنمية المشروعات الصعيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.