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    رئيس مجلس الأمة الكويتي يصل القاهرة وعبد العال يستقبله بالمطار

    02:17 م الأربعاء 11 سبتمبر 2019
    رئيس مجلس الأمة الكويتي يصل القاهرة وعبد العال يستقبله بالمطار

    رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم

    كتب- طه عبيد:

    وصل مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها عددًا من المسئولين؛ لبحث الموضوعات والقضايا المشتركة.

    وكان في استقباله بمطار القاهرة، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب.

    وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن السلطات أنهت إجراءات وصول رئيس مجلس الكويتي والوفد الموافق له، من خلال استراحة كبار الزوار الحكومية، وعقد جلسة مباحثات مع الدكتور علي عبد العال.

    يذكر أن رئيس مجلس الأمة الكويتي، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطلع الشهر الجاري، خلال زيارته الأخيرة للكويت بمقر إقامته، وأكد أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وتفعيل عمل لجنة الأخوة البرلمانية المصرية – الكويتية، بما يسهم فى الارتقاء بالتعاون القائم بين البلدين على المستويين الرسمى والشعبى .

    مرزوق الغانم مجلس الأمة الكويتي علي عبد العال

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