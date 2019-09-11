طلب إحاطة بشأن ارتفاع معدلات حوادث الطرق

كتب- أحمد علي:

تقدمت المهندسة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان موجهًا إلى رئيس الوزراء ووزير النقل، بشأن ارتفاع معدلات حوادث الطرق في مصر خلال الفترة الأخيرة رغم وجود طرق جديدة.

وقالت النائبة: "ارتفعت معدلات حودث الطرق في بلادنا بشكل غير مسبوق لتتصدر الإحصائيات الخاصة بعدد الوفيات والإصابات السنوية للمواطنين الذي نفقدهم سنويًا بأعداد مفزعة، ونفقد سنويًا أعدادًا تزيد على ٢٦ ألفًا من الموتى بسبب الحوادث غير عشرات من الآلاف من المصابين".

وأرجعت عضو البرلمان، إلى ما يتعلق بطبيعة المركبات ومدى متانتها وجودتها، والثاني: يعود للعنصر البشري، لأن 70 % من حوادث الطرق التي تشهدها مصر تعود إلى رعونة السائقين والقيادة الخاطئة وسرعة المتجاوزة عن الحد.

ونوهت إلى أن الكثير من الطرق بين المدن والقرى ما زالت مهملة دون إضاءة ليلية أو علامات إرشادية فضلًا عن ارتفاع عدد المطبات العشوائية بطول البلاد وعرضها، وهو ما يتسبب فى ارتفاع حوادث القتل والإصابات فضلًا عن الخسائر المادية للسيارات التى يتم تحطيمها أو احتراقها وانقلاب بعضها ما يشكل خسائر مالية للمواطنين بالمليارات