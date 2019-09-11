بـ150 جنيهًا.. الجيزة: بدء تلقي طلبات الالتحاق بمدينة الطلبة والطالبات

الجيزة- أ ش أ:

أعلنت محافظة الجيزة عن بدء بيع ملفات الالتحاق بمدينة الطلبة والطالبات بإمبابة للعام الدراسي 2019/ 2020 بسعر 150 جنيها للملف، وتيسيرا على الطلاب يمكن طباعة ملف الالتحاق بالمدينة ولائحة الإقامة ونتيجة الطلاب المقبولين وموعد التسكين والتواصل مع الإدارة من خلال الصفحة الرسمية لمدينة الطلبة على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكرت محافظة الجيزة - في بيان اليوم الأربعاء - أن المستندات المطلوبة للالتحاق بالمدينة تشمل 4 صور شخصية وصورة واضحة لبطاقة الرقم القومي للطالب، وصحيفة الحالة الجنائية حديثة باسم مدينة الطلبة والطالبات بالجيزة، وصورة بطاقة الترشيح للطالب المستجد، كما يقدم إثبات قيد معتمد بخاتم شعار الجمهورية من الكلية أو المعهد الملتحق به الطالب عند التسكين، وبيان حالة من الكلية أو المعهد الملتحق به الطالب المنقول معتمدا بخاتم شعار الجمهورية موضحا به حالة الطالب من حيث النجاح أو الرسوب والتقدير العام وإيصال سداد المستحقات المالية للمدينة وفقا لنظام التعامل المالي .

وكان محافظ الجيزة أحمد راشد قد تفقد مدينة الطلبة والطالبات للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال حوالي 3 آلاف طالب وطالبة من طلاب الجامعات هذا العام، حيث تفقد المحافظ منشآت المدينة من غرف الطلبة والمطبخ والمخبز ودورات المياه والمطعم المخصص لتناول الوجبات والملاعب الرياضية ، موجهًا المسؤولين عن المدينة بالتأكد من انتهاء كافة أعمال الصيانة ورفع كفاءة دورات المياه وأعمال التشجير ورفع كفاءة النظافة ومواصلة العمل على مدار الـ24 ساعة.​