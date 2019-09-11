وزير الآثار يستعرض الفرص المتاحة للاستثمار في مجال الآثار لجذب الاستثمارات

كتب- محمد غايات:

قدم الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، عرضًا حول الفرص المتاحة للاستثمار فى مجال الآثار، والجهود المبذولة من قبل الوزارة للاستفادة من تلك الفرص، سعيًا لجذب المزيد من الاستثمارات، بما يعظم العائد منها، وهو ما ينعكس بدوره على حجم حركة السياحة الوافدة بالزيادة، كما يسهم ذلك فى ايصال صورة حقيقية للعالم عن الحضارة المصرية العريقة على مدار العصور الزمنية المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب بيان، أشار وزير الآثار، خلال العرض، إلى أنه تم مؤخرًا إقامة العديد من الشراكات مع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الآثار سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، وهو ما يعتبر إنجازًا في حد ذاته، حيث إنه لم يسبق للقطاع الخاص المشاركة في هذا المجال الواعد، مشيراً في هذا الصدد إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بالطرح الدولي لاختيار شركة كبرى متخصصة لتشغيل الخدمات بمشروع المتحف المصري الكبير، وكذا ما تم من تعاقد مع شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وحصولها على حق تشغيل وتقديم خدمات الزائرين بمنطقة هضبة الأهرامات بالجيزة لمدة 15 سنة، إلى جانب ما تم توقيعه مع شركة مصر للاستثمار السياحي والعقاري وشركة التحرير العقارية لعرض مجموعة من القطع الأثرية في مبنى قائم تم إعادة استغلاله كمتحف بمدينة الغردقة، وذلك لمدة 20 سنة، ومن المتوقع افتتاحه في نوفمبر القادم.

وأكد الدكتور خالد العناني، اعتزام الوزارة الاستمرار في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف المشروعات.