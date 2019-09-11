القاهرة تستضيف اجتماع مركز الأرز الأفريقي

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كتب- أحمد مسعد:

نظم مركز البحوث الزراعية، اليوم، الاجتماع التشاوري الحادي عشر لمركز الأرز الأفريقي، بمشاركة 50 من الخبراء ورؤساء مراكز البحوث الزراعية من 27 دولة أفريقية.

وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن الاجتماع يبحث كيفية إيجاد آلية للتعاون بين مصر ومركز الأرز الأفريقي والدول الأفريقية، من خلال شراكة طويلة الأمد تهدف إلى زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأضاف سليمان في بيان، اليوم، أن الاستراتيجية تشمل:

1- تطوير ونقل التكنولوجيا؛ لأن استغلال وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة والموجودة في كل من مركز البحوث الزراعية ومركز الأرز الأفريقي يساعد على زيادة الإنتاجية وحل كثير من المشكلات.

2- التدريب والإرشاد، من خلال إنشاء برامج تدريبية مشتركة بين مصر ومركز الأرز الأفريقي لرفع كفاءة الباحثين في الدول الأفريقية وإنشاء آلية لنقل التكنولوجيا الحديثة للباحثين والمزراعين بالدول المختلفة من خلال المزراع المصرية المشتركة مع الدول الأفريقية وكذلك المشاريع البحثية المشتركة.

3- البحث عن مصادر للتمويل؛ لأن التنسيق والعمل المشترك بين مركز الأرز الأفريقي ومصر يشجع المانحين على تمويل مشاريع بحثية مشتركة بين مصر والدول الأفريقية ومركز الأرز الأفريقى.

وأضاف سليمان أن العمل المشترك مع الشركاء الأفارقة والإقليميين والدولين يساهم بشكل فعال في حل كثير من المشكلات ورفع الإنتاجية وتحقيق الرفاهية للمزراعين.