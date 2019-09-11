"التعليم" تحدد 9 فئات معفاة من الرسوم الدراسية

كتبت- ياسمين محمد:

اعتمد وزير التربية والتعليم، القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2019، الخاص بالرسوم والاشتراكات ومقابل الأنشطة والخدمات للمدارس الحكومية، وبلغت رسوم مرحلة رياض الأطفال 145 جنيهًا، المرحلة الابتدائية 160 جنيهًا، المرحلة الإعدادية 150 جنيهًا، المرحلة الثانوية العامة 195 جنيهًا، والتعليم الفني بأنواعه 170 جنيهًا.

وحدد القرار الوزاري، الفئات المعفاة من سداد الرسوم، وذلك كالتالي:

- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

- أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاء.

- أبناء شهداء ضحايا الإرهاب.

- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الإجتماعي، والمساعدات.

- الطلاب يتامى الأب.

- أبناء المرأة المعيلة وأبناء المكفوفين وذوي الإحتياجات الخاصة وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون.

- أبناء مصابي العمليات الحربية والمفقودين بالحرب.

- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء.