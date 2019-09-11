سؤال برلماني للحكومة بشأن إحلال سيارات "البيجو"

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرةالعمرانية، بسؤال برلماني إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجهًا إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير المالية، بشأن عدم تطبيق قرار مجلس المحافظين باحلال واستبدال سيارات "البيجو الـ7 راكب".

قال "فؤاد" في سؤاله، إنه في إطار حرص الدولة على توفير وسائل مواصلات آمنة ومريحة للمواطن المصري، للتنقل بين المحافظات وداخلها صدر عن مجلس المحافظين المنعقد بتاريخ 4/ 7 /2017، قرار رقم 10 بشأن تطوير منظومة النقل البري للركاب، والذي طلب من المحافظين التنسيق مع وزارة التنمية المحلية وزارة المالية والصندوق الاجتماعي للتنمية، و عمل حصر للسيارات البيجو السبعة راكب التي تعمل في النقل البري للركاب بين المحافظات وداخلها، والنظر في إعداد برنامج لاستبدالها بميكروباص 14 راكب، والإتفاق مع البنك الذي سيتولى عملية التمويل والمصنعين، مشيرا إلى أنه إلى وقتنا هذا ورغم مرور أكثر من عامين على هذا القرار لم نعلم الإجراءات التي تمت حياله.

وتساءل عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية: ما سبب تأخر تطبيق قرار مجلس المحافظين المنعقد في 4/7/ 2017 رقم 10 بإحلال واستبدال سيارات البيجو 7 راكب بميكروباص 14 راكب إلى الآن؟ مطالبا بأن يكون الرد كتابيا.

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