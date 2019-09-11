أول تحرك برلماني بشأن قرار رفض استيراد 250 طن دواجن

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجهًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، بشأن قرار لجنة 222 برفض استيراد 250 طن من الدواجن.

وقال عامر، في تصريحات له، إنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات لحماية الإنتاج المحلي من الدواجن، بحظر استيراد الدواجن وأجزائها من الخارج، وتلبية احتياجات الجهات المستوردة من الإنتاج المحلي من الدواجن وبيض المائدة لحماية صناعة الدواجن في مصر ولوجود اكتفاء ذاتي.

وأكد عامر، أن قرار وقف الاستيراد قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الدواجن مرة أخرى بعد أن وصلت إلى 17 جنيهًا للكيلو بفعل الاستيراد، الأمر الذي يزيد من كاهل نفقات الأسرة المصري التي لا تتحمل أي زيادة في الأسعار.

وشدد أن هذا القرار يدعونا إلى التساؤل حول الآلية التي تتبعها الحكومة لحماية المنتجات والصناعات المحلية والمعايير التي يتم تحديد المنتجات والصناعات المحلية التي يتم حمايتها بوقف الاستيراد وفقاً لها.

وتساءل: هل هناك دور للبرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي في تحديد هذه المنتجات؟ خاصةً أنه يتضمن التركيز على الصناعات الكيماوية ومواد البناء والصناعات الهندسية.