برلمانية تتساءل عن توقف طلاء واجهات المباني

كتب- أحمد علي:

صرحت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بأن هناك تكليفًا رئاسيًا من الرئيس السيسي، بشأن طلاء واجهات البنايات في مصر على أن تكون ألوان الواجهات موحدة، بدلا من ذلك المشهد غير الحضاري المنتشر، ورغم وعود الحكومة بإنهاء الصورة غير الحضارية في بعض المناطق خلال مهلة محددة، إلا أن هذا لم يحدث.

وتابعت في بيان، الأربعاء، أنه منذ صدور القرار الرئاسي بتجميل عقارات وميادين وشوراع المحروسة وإلى الآن لم يُنفذ، إلا ببضعة عقارات وفقط، بجانب تصوريها في وسائل الإعلام ثم توقف الأمر وظلت باقي العقارات كما هي.

وتساءلت حسونة أين خطة الحكومة الزمنية؟ متابعة: "نجوب شوارع وميادين مصر يوميا ولا نجد أي تغييرات على واجهات المباني، أو إعادة النسق الحضاري للمباني في المدن المصرية مرة أخرى.