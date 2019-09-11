زيادة إيرادات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لـ 1,82 مليار جنيه

كتب- محمد صلاح:

عقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا للجلسة الرابعة لعام 2019 لمجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لمتابعة ما تم إنجازه في مشروعات الطاقات المتجددة، بحضور الدكتور محمد مصطفى الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وقيادات الهيئة.

وأوضح الدكتور محمد الخياط رئيس الهيئة، بحسب بيان، أن المجلس تناول خلال الاجتماع مناقشة تطور أداء هيئة الطاقة المتجددة وتتمثل أهم الملامح الايجابية لتطور عمل الهيئة منها زيادة القدرات المركبة إلى 1235 م. ومع نهاية العام المالي 2018/2019 مقارنة بالقدرات المركبة حتى نهاية عام 2016 وقدرها 890 م.و بزيادة قدرها 38%.

وأوضح أنه تم زيادة الطاقة الكهربية المنتجة من محطات الطاقة المتجددة التابعة للهيئة لحوالي 3755 مليون ك.و.س. خلال العام المالي 2018/2019 مقابل حوالي 2820 مليون ك.و.س خلال عام 2017/2018 وبزيادة تقدر بحوالي 33%.

وأشار إلى زيادة إيرادات الهيئة المحققة خلال الفترة لتصل إلى 1,82 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2018/2019 بزيادة قدرها 90% عن العام الماضي، ويرجع ذلك إلى استراتيجية الهيئة لتحسين العوائد المالية على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها، من خلال رفع مستويات الإنتاجية، وضع خطة للإصلاح وتشغيل التوربينات المتوقفة، برامج صيانة إصلاح بعض قطع الغيار بورش الهيئة مثل الكروت الإلكترونية وصناديق التروس، ما ساهم في خفض التكلفة ورفع معدلات إنتاجية التوربينات مع تهيئة مناخ عمل جاذب للعاملين من خلال تطوير لوائح شئون العاملين والرعاية الصحية للعاملين وأسرهم.

وأوضح رئيس الهيئة، أن الهيئة سددت التزاماتها المالية تجاه وزارة المالية والبنوك المحلية والدولية، ومن أهمها بنك الاستثمار القومي، البنك الأهلي المصري، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، الوكالة الدنمركية للتعاون الدولي.

وأضاف أن إجمالي الالتزامات المسددة من جانب الهيئة خلال العام المالي الحالي 2018/2019 بلغت حوالي 1783 مليون جنيه مصري.

وأوضح أن الهيئة قامت بإجراء تسويات مالية مع بعض الجهات المحلية والعالمية، والحصول على مستحقاتها المالية لدي بعض الشركات، حيث بلغت التسويات المحصلة لصالح الهيئة حوالي 620 مليون جنيه مصري.

وفي إطار أهداف الهيئة والتي تتضمن نشر الوعي والتدريب على تقنيات وتطبيقات الطاقة المتجددة ، قامت الهيئة بتنفيذ أكثر من ستة آلاف برنامج تدريبي لأكثر من 300 متدرب من دول حوض النيل، وأكثر من 4000 طالب جامعي، بالإضافة إلى ذلك وفي إطار المسئولية المجتمعية للهيئة فقد دربت الهيئة بالتعاون مع اللجنة المصرية الألمانية JCEE أكثر من 200 متدرب من العاملين بشركات تركيب أنظمة الخلايا الشمسية والطلبة الجامعيين بمنح كاملة، لتطوير مهاراتهم علي تركيب الأنظمة الشمسية الصغيرة والمتوسطة.

وفى نهاية الإجتماع أشاد الدكتور شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالجهود المبذولة من قبل العاملين ومجلس إدارة هيئة الطاقة المتجددة لإجراء أعمال الصيانة وخطط الإصلاح مما يسهم في رفع المعدلات الإنتاجية خفض التكلفة ، مؤكداً على ضرورة الإستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوة.​