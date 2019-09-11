قافلة الأزهر الطبية توقع الكشف على 5178 حالة بالواحات البحرية

كتب – محمود مصطفى:

اختتمت قافلة الأزهر الطبية الموفدة إلى الواحات البحرية أعمالها، أمس الثلاثاء، بعد توقيع الكشف على "٥١٧٨" حالة، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأجرت القافلة "٢٥٣" عملية جراحية متوسطة وكبرى، شملت جراحات العظام والمسالك البولية والمناظير، وجراحات الأنف والأذن والحنجرة والرمد، وأمراض النساء والولادة والأسنان.

وأوضحت مشيخة الأزهر، في بيان لها الأربعاء، أنه أثناء مغادرة القافلة فجر اليوم وردت استغاثة من أحد الأهالي بوجود حالة تعاني من أعراض تسمم بمستشفى الواحات البحرية العام، وتحرك على الفور فريق أطباء الباطنة والمخ والأعصاب نحو المستشفى، وتم عمل اللازم للحالة وإنقاذها وتحويلها لمعهد السموم.

من جانبهم وجه أهالي الواحات البحرية الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على قراره إيفاد القافلة، وعبروا عن تقديرهم لما بذله أعضاء القافلة من جهد كبير لتخفيف آلامهم ومعاناتهم.

جدير بالذكر أن القافلة الموفدة إلى الواحات انقسم عملها إلى مرحلتين؛ الأولى تخصصية في الأنف والأذن وبدأت عملها يوم الثلاثاء ٣ سبتمبر الجاري واختتمت عملها يوم ٦ بعد إجراء ٩٧ عملية جراحية؛ حيث تكونت من ٣ اطباء تخدير و٢ أنف وأذن، وبدأت أعمال المرحلة الثانية للقافلة في باقي التخصصات يوم ٧ سبتمبر حتى ١١ سبتمبر، وضمت ٢٣ طبيبًا في ١٤ تخصصًا.​