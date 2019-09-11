​وزيرة السياحة تشارك في الدورة 23 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية بروسيا

كتب ـ يوسف عفيفي:

تشارك وزيرة السياحة، اليوم الأربعاء، في أعمال اجتماعات الدورة الـ (23) للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية المنعقدة خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر الجاري في مدينة سانت بطرسبرج الروسية.

وبحسب بيان اليوم، غادرت الوزيرة أمس مطار القاهرة متوجهة إلى دولة روسيا، وذلك تلبيةً للدعوة التي تلقتها من منظمة السياحة العالمية، كما تشارك الوزيرة أيضا في برنامج موسكو المنفذ في إطار أعمال هذه الدورة "التنمية السياحية في المدن" المزمع انعقاده خلال الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر الجاري في مدينة موسكو، والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية وسيركز على مجالات ذات الأولوية مثل سياسات وأدوات السياحة المستدامة والتعليم والتدريب السياحي.

ومن جانبها أكدت الوزيرة، أهمية مشاركة مصر في الأحداث والفعاليات الدولية الهامة لتعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمات الدولية الكبرى مثل منظمة السياحة العالمية، لافتة إلى أن إعادة صياغة وتطوير العلاقات مع المؤسسات الدولية، وهو أحد العناصر الرئيسية لمحور الإصلاح المؤسسي في برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته الوزارة نوفمبر الماضي.

وأشارت الوزيرة، الى أن اجتماع الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية يعد أهم ملتقى دولى يجمع كبار مسئولي صناعة السياحة وممثلي القطاع الخاص حول العالم، لافتة إلى عقد عدة اجتماعات رفيعة المستوى تمثل التجمع الرئيسي لمنظمة السياحة العالمية وتناقش العديد من الموضوعات ذات الأهمية لقطاع السياحة.

وتتضمن فعاليات أعمال الدورة الـ (23) للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية عقد قمة رفيعة المستوى حول "الابتكار والتنمية المستدامة فى السياحة" والتي من المقرر أن تشارك بها وزيرة السياحة، كمتحدث للتباحث حول الإبتكار والتعليم والذكاء الاصطناعى، كما سيتم تخصيص جلسة يشارك فيها الشركات العشر الناشئة الفائزة بالمسابقات الإقليمية للابتكار التكنولوجى التى نظمتها منظمة السياحة العالمية.

وسيتم تنظيم أيضا جلستين نقاشيتين وزاريتين تحت شعار "التعليم والعمالة فى السياحة" وكذا "السياحة الطبية والصحية" كفرصة للوزراء المشاركين فى فعاليات الدورة هذا العام لمخاطبة الجمعية العامة والتعبير عن آرائهم فى هذا المجال.