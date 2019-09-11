النقل: توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أكبر منظومة لوجيستية في الشرق الأوسط

كتب- أسامة عبدالكريم:

شهد وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ممثلة في هيئة ميناء دمياط وكبرى الشركات الأوروبية والألمانية المنشأ في مجال تداول محطات الحاويات والموانئ الجافة والوجستيات Eurogate & Contship Italia لعمل أكبر منظومة لوجستية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتشمل محطة حاويات في ميناء دمياط، خط سكة حديد وميناء جاف ومنطقة توزيع بضائع بإجمالي استثمارات ٧٥٠ مليون يورو كمرحلة أولى

وأكد وزير النقل، في بيان، الأربعاء، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحقيق التعاون لإعداد نموذج عمل لتنفيذ المشروع لتحقيق التنمية الاقتصادية لميناء دمياط والمنطقة المحيطة والتى تصب في صالح تنمية الاقتصاد المصري ورفع القدرة التنافسية للموانئ المصرية حيث سيساهم المشروع في جعل ميناء دمياط ميناء محوريًا بمنطقة شرق المتوسط ما يساهم في فتح أسواق جديدة للصادارت المصرية من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة للصادارت المصرية وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات الصناعية المثيلة مضيفا أن هذا المشروع سيساهم أيضا في جذب استثمارات أجنبية مباشرة ينعكس بشكل ايجابي على مناخ الاستثمار في مصر مشيرا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من دراسة الجدوي ووضع نموذج العمل المقترح خلال (4) أشهراً ثم البدء في التنفيذ والانتهاء من المحطة بالكامل بنهاية عام 2022 ويجرى البدء في التشغيل الجزئي للمحطة قبل ذلك.

وأضاف الوزير، أن المشروع يساهم في تعزيز القدرات التنافسية للموانىء المصرية بمنطقة شرق المتوسط، وتتضمن رؤية الشركة انشاء ممر لوجيستي متكامل يشتمل على محطة حاويات وربطها بميناء جاف بمنطقة الظهير من خلال خط سكة حديد وهذا المشروع سيخدم أيضا هذا الجسر اللوجيستي موانئ شرق التفريعة عن طريق الروافد وكل الموانىء المصرية المطلة على البحر المتوسط عن طريق نقل الحاويات المحلية بواسطة سفن روافد إلى ميناء دمياط ومنه الى مناطق الإنتاج والاستهلاك بمنطقة الدلتا والقاهرة الكبرى عبر الممر اللوجيستي ( خط سكة حديد) الامر الذي يخفف العبء على الطرق البرية المصرية ويزيد من سرعة النقل الداخلي للحاويات عبر السكة الحديد ويعمل الميناء دمياط كبوابة لوجيستية لخدمة حركة التجارة المصرية .

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