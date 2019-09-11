وفد "الشئون اليهودية" بكندا يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسي

كتب- طه عبيد:

غادر وفد مركز الشئون الإسرائيلية واليهودية بكندا، مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، عقب زيارة استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

صرحت مصادر مطلعة بالمطار، بأن وفد الشئون اليهودية بكندا، أنهى إجراءات السفر من استراحة كبار الزوار بالمطار، وغادر على طائرة "آير سينا".

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب خلال لقائه الوفد، عن ترحيبه بمبادرة المركز بزيارة مصر، بما يسهم في تعزيز العلاقات المصرية الكندية، لما للمركز من مكانة متميزة وعلاقات قوية مع دوائر صنع القرار الكندية بمختلف توجهاتها.

وأشار الرئيس إلى الاعتزاز بالعلاقات المصرية الكندية، وكذا أهمية ترسيخ التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيداً في هذا الصدد بما شهدته العلاقات مؤخراً من تطور في ضوء تبادل الزيارات رفيعة المستوى وآخرها زيارة رئيس مجلس الشيوخ الكندي للقاهرة في مايو الماضي، بالإضافة إلى التعاون في العديد المجالات التنموية، لا سيما مجال التعليم من خلال افتتاح أفرع لعدد من الجامعات الكندية في مصر، فضلاً عن الدور المهم لأبناء الجالية المصرية داخل المجتمع الكندى فى دعم وتعزيز العلاقات بين الدولتين على مختلف المستويات.