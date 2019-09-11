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    الإفتاء: تمثيل الصحابة وأمهات المؤمنين بالأعمال التليفزيونية جائز بشروط

    11:11 ص الأربعاء 11 سبتمبر 2019
    الإفتاء: تمثيل الصحابة وأمهات المؤمنين بالأعمال التليفزيونية جائز بشروط

    دار الافتاء المصرية

    كتب – محمود مصطفى:

    ​أكدت دار الإفتاء المصرية، أن ظهور الصحابة وأمهات المؤمنين في الأعمال التليفزيونية بشكل يناسب مقامهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنهم خيرة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، فلا مانع من تمثيلهم إذا كان الهدف من ذلك نبيلًا؛ كتقديم صورةٍ حسنةٍ للمشاهد، واستحضار المعاني التي عاشوها، وتعميق مفهوم القدوة الحسنة من خلالهم.

    وشددت الدار في فتوى لها، أنه عند تمثيل الصحابة وأمهات المؤمنين في الأعمال التليفزيونية، يجب الالتزام بالضوابط الآتية:

    أولًا: الالتزام باعتقاد أهل السنة فيهم؛ من حبهم جميعًا بلا إفراط أو تفريط.

    ثانيًا: التأكيد على حرمة جميع الصحابة؛ لشرف صحبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتوقير والاحترام لشخصياتهم، وعدم إظهارهم في صورة ممتهنة، أو الطعن فيهم والاستخفاف بهم والتقليل من شأنهم.

    ثالثًا: نقل سيرتهم الصحيحة كما هي، وعدم التلاعب فيها.

    رابعًا: الاعتماد على الروايات الدقيقة وتجنب الروايات الموضوعة والمكذوبة.

    خامسًا: تجنب إثارة الفتنة والفرقة بين الأمة الإسلامية.

    وأشارت الدار إلى أنه يُستَثْنَى من هذا الحكم: العشرة المبشرون بالجنة، وأمهات المؤمنين، وبنات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وآل البيت الكرام؛ فلا يجوز تمثيلهم.

    دار الإفتاء المصرية تمثيل الصحابة الروايات

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